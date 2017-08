Doi saci cu boabe de piper, transportați ilegal cu trenul „Moscova-Chișinău”

10:16

Luând în considerare statisticile internaționale potrivit cărora costurile corupției se ridică la 20-25% din bugetul unei achiziții, putem estima că în Republica Moldova, unde valoarea achizițiilor a fost în anul 2016 de circa 7,5 miliarde lei, noi toți am „achitat” din bugetele publice pentru corupție circa 1,5 miliarde de lei, scrie Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”. The post Republica Moldova a „achitat” din bugetele publice circa 1,5 miliarde de lei pentru corupție appeared first on Independent.