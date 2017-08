Cod roșu de caniculă în șase țări din Europa. Harta țărilor afectate de valul de caniculă numit „Lucifer”

10:46

Daca te opresti, in piata sau la supermarket, in fata standului cu masline si arunci o privire, vei vedea in fata ta asternut un curcubeu de culori de la verde la maro, la violet, la negru, cu arome la fel de diverse. Poate ca nu stiai, insa maslinele necoapte au un gust extrem de amar […]