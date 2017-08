Cristina Croitoru croșetează gentuțe: „Am găsit un instrument ce educă răbdarea, indiferent de temperament și vârstă!”

13:06

De unde vine această pasiune mare pentru croșetare, cine a fost prima persoană de la care ați luat acest exemplu? Pasiunea de a croșeta o am de mică, de prin clasele primare. Prima dată am văzut-o croșetând pe sora mea mai mare și am învățat de la ea. Mi-a plăcut foarte mult și am continuat. […]