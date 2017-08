Topul țărilor care dețin focoase nucleare: Rusia e lider detașat. Câte are Coreea de Nord

09:06

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a făcut destăinuiri fără precedent. Acesta a vorbit despre sfaturile primite de la părinţi, în copilărie. Putin a recunoscut, în cadrul unei întâlniri cu cei de la Educational Center „Sirius”, Bolşoi Soci, din ţinutul Krasnodar, că părinții săi i-au sugerat să înveţe la o altă instituție de învățământ, nu la cea pentru care a optat. Acesta mai susţine că el a fost consecvent şi nu a putut fi convins de nimeni să renunţe la facultatea de drept. Președintele Rusiei a mai adăugat că „atunci când ai de luat unele decizii majore, nu ar trebui să ignori opinia altor persoane, dar decizia finală trebuie să-ți aparțină”. The post Vladimir Putin, dezvăluiri din propria copilărie: Ce sfaturi a primit din partea părinţilor săi appeared first on Independent.