Castigul mediu net al angajatilor din asigurari s-a redus in prima luna de vara

16:11

In contextul in care incidenta cancerului de piele este in continua crestere, cu peste 2 milioane de pacienti diagnosticati anual in Europa, MediHelp International anunta ca NESACARD, cardul oncologic lansat in Romania in luna iunie a acestui an, poate acoperi costurile diagnosticarii cancerului de piele, in limita a 2.000 de euro.