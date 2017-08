Cum se aude explozia unei bombe atomice

Cu toți știm cum arată explozia unei bombe atomice – celebrul nor sub formă de ciupercă, silențios, într-o fotografie alb negru – însă sunetul exploziei este mai puțin cunoscut, scrie The Atlantic. Motivul pentru care nu știm cum sună explozia unei bombe atomice este de înțeles. Focoasele nucleare au fost folosite de puține ori în luptă, […] Articolul Cum se aude explozia unei bombe atomice apare prima dată în Altfel.md.

