Percheziții // Șeful Biroului vamal Nord a fost reținut

13:26

Nistor Grozavu a anunțat astăzi că a preluat atribuţiile primarului interimar general al municipiului Chişinău. El a menționat că a semnat deja toate dispozițiile necesare săptămâna trecută. „Din momentul când am primit decizia instanței de judecată, săptămâna trecută am semnat toate dispozițiile care sunt necesare pentru buna funcționare a primăriei, inclusiv salariile colaboratorilor, alte documente care sunt strict necesare. Nu voi face careva intervenții la lista de state, la alte proceduri obișnuite pentru colaboratorii noștri. Voi încerca să asigur continuitatea și buna desfășurare a acelor activități care sunt planificate în bugetul municipal", a declarat Nistor Grozavu după ședința Primăriei de astăzi. Amintim că primarul Dorin Chirtoacă a fost suspendat din funcție până la pronunțarea sentinței definitive în dosarul în care este vizat. Edilul Capitalei a fost reținut în luna mai și este bănuit de trafic de influenţă în dosarul parcărilor cu plată.