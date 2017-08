Mașina realizată din zahăr, care poate atinge viteza de 80 km/h// VIDEO

11:46

În perioada 18-20 august curent, sub patronajul Guvernului, Biroul Relații cu Diaspora (BRD) organizează Zilele Diasporei în Republica Moldova. Pe parcursul a trei zile vor fi desfăşurate mai multe activităţi, printre care: Ziua ușilor deschise pentru diasporă la Guvern, seminare tematice și consultări cu diaspora, Cupa diasporei la minifotbal. În cadrul Zilei uşilor deschise la […]