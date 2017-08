DETALII în cazul violului minorei de la Orhei: anterior ar fi fost abuzată şi de poliţist

12:56

Potrivit ultimelor date ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI, în zilele de sîmbătă și duminică, peste 13 mii de persoane s-au adresat la corturile anticaniculă din toată țara. Acestea au fost reinstalate de vineri, 4 august, avînd drept scop prevenirea riscurilor ce pot apărea în urma caniculei. Corturile, în număr de 16 au fost instalate în municipiul Chișinău – 5; în municipiul Bălți – 2; Rezina – 2; și cîte un cort în Strășeni, Ungheni, Cahul, Căușeni, Cimișlia, Călărași și UTA Găgăuzia. Amintim că, și pentru astăzi meteorologii au emis cod galben de caniculă, cu maxime de +33+36 de grade. Odată cu temperaturile ridicate de afară, salvatorii și pompierii recomandă cetățenilor să respecte și normele antiincendiare, pentru a evita incendiile de vegetație. În cazul în care sînt observate astfel de situații, este recomandat apelarea Serviciului de urgență 901.