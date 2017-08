Au pătruns în gospodăria a 2 pensionari, aplicând forța fizică: Suspecții riscă ani grei de închisoare

16:56

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova aduce la cunoştinţa cetăţenilor Republicii Moldova că, începând cu 16 august 2017, Ambasada Statului Israel în Republica Moldova, cu sediul la Bucureşti, va iniţia lucrări de renovare a sediului, care vor afecta activitatea Secţiei Consulare a misiunii diplomatice.