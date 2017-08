(VIDEO) Oraşul interzis pe care Rusia îl ascunde lumii. I se spune şi „cimitirul pământului”

15:56

Mai mulți dintre deputații care și-au părăsit fracțiunile pe listele cărora au ajuns în Parlament, pentru a face parte din majoritatea parlamentară, condusă de PD, unii dintre care au şi aderat la formaţiunea Democrată, au făcut achiziții scumpe în 2016. Portalul Anticoruptie.md a analizat declarațiile de avere ale deputaţilor transfugi pentru anul trecut, iar potrivit rezultatelor, cei mai mulți dintre acești deputați s-au făcut în 2016 cu mașini noi. The post Mai mulţi deputaţi transfugi s-au îmbogăţit în 2016 cu automobile noi. În baza unor împrumuturi din Bolivia şi Italia, Ştefan Creangă şi-a luat casă de peste un milion appeared first on Independent.