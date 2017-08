Cutremur devastator în China: Cel puțin cinci morți și zeci de răniți

11:41

Briefing susținut de viceguvernatorul BNM, Ion Sturzu, cu tema „Rezultatele consultărilor publice privind conceptul de design al monedelor cu valoarea nominală de 1 leu și 2 lei”. The post LIVE // Briefing privind conceptul de design al monedelor cu valoarea nominală de 1 leu și 2 lei appeared first on Moldova 24.