Fenomen BIZAR: Locul din lume unde fetele se transformă la pubertate în băieți și le cresc organe genitale masculine! Medicii nu au nicio explicație

In ultima perioada s-au inmultit cutremurele in tara noastra si a reaparut spaima de marele seism, care ar putea sa ne fie fatal. Dar daca ar exista o solutie anti-cutremur? Inventatorul Alexandru Ghildus, cunoscut mai ales pentru Memorialul Renasterii din Piata Revolutiei, a prezentat recent la Bursa Inventiilor din Bucuresti "Casa cu balans", care ar putea insemna salvarea in caz de...