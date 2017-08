Galaxy Note 9 ar putea fi primul smartphone Samsung prevăzut cu senzor biometric sub ecran

15:36

Fostul ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, şi-ar putea afla sentinţa mâine, 9 august. Asta după ce ultimele două şedinţe în dosar au fost amânate, motivul enunţat fiind cel că magistratul se află în spital. El este acuzat de abuz în serviciu şi corupere pasivă.