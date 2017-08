Premierul român a discutat cu ambasadorul SUA despre situaţia din Republica Moldova

09:26

Patru agenţi de pază de la „Bercut-Grup" vor compărea pe banca acuzaţilor, după ce au snopit în bătăi un conducător auto, care şi-ar fi parcat automobilul fără a achita taxa de parcare. Procuratura a finalizat urmărirea penală şi a expediet respectivul dosar în instanţa de judecată, iar dacă gardienii vor fi recunoscuţi vinovaţi ei riscă […]