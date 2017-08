O pungă cu muniţii, descoperită de poliţişti la o margine de drum în Ceadîr-Lunga

07:56

16 tone de spirt urmau să fie pompate ilegal din R.Moldova în Ucraina printr-o conductă de 300 de metri depistată de poliţiştii de frontieră din Ucraina. Astfel, potrivit site-ului instituţiei, pe 5 august oamenii legii au reținut la marginea orașului Novodnestrovsk două camioane „Ford”, în care se aflau containere de plastic cu volum total de […] The post 16 tone de spirt urmau să fie pompate ilegal din R.Moldova în Ucraina// FOTO appeared first on Moldova.org.