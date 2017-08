O placă de parchet din 1949 cu mesajul unui deţinut politic, donată de MAI Muzeului Naţional de Istorie

18:06

Un moldovean a fost condamnat la 16 ani de închisoare de un tribunal din oraşul Moscova, pentru uciderea unei femei şi atentarea la viaţa altor membri ai familiei acesteia, scrie mskagency.ru. Potrivit Procuraturii oraşului Moscova, bărbatul a venit la muncă în Federaţia Rusă în primăvara anului 2016. Acesta s-a angajat să facă lucrări de reparaţie […]