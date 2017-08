Apple va lansa ceasuri inteligente care vor juca rolul de telefoane mobile

14:16

La aproape patru luni de la calamităţile naturale din 20-21 aprilie, Primăria municipiului Chişinău anunţă că circa 90 la sută din rețelele de iluminat public din capitală, afectate de calamitățile naturale, au fost deja restabilite. The post Când va fi reabilitat iluminatul public afectat de calamităţile naturale din 20-21 aprilie. Un nou termen dat de autorităţi appeared first on Independent.