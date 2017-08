Guvernul Germaniei oferă circa 2 milioane de euro pentru reformarea învățământului profesional tehnic din Moldova

14:26

Anul acesta, concursul Miss Princess Of the World va fi organizat la Praga, în perioada 27 septembrie-7 octombrie 2017. Reprezentante din 40 de țări, selectate în baza mai multor criterii de frumusețe de către un juriu riguros, vor concura pentru a demonstra că doar una dintre ele este cea mai bună și merită pe deplin titlul de onoare. Doina Russu este tânăra care va reprezenta Moldova la concurs. Articolul (foto) Doina Russu este tânăra care va reprezenta Moldova la concursul „Princess of the World 2017” apare prima dată în #diez.