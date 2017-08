Dorin Chirtoacă, despre ziua lui de naștere

Dacă anul trecut Dorin Chirtoacă și-a sărbătorit ziua de naștere pe șantier, alături de muncitori, în acest an, dînsul o serbează prin instanțele de judecată. A spus-o însuși Dorin Chirtoacă, care mîine împlinește 39 de ani. „Sărbătoresc prin instanțe de judecată. Un nou mod de a sărbători ziua de naștere, iată astăzi am și joi am proces cu pauză de o zi, adică mîine. Procesele din instanța de

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md