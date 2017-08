Burse de studii în Marea Britanie

10:46

Nu-i ajunge pensia de peste 9.000 de lei, și a dat în judecată CNAS Ion Plesca, presedintele Curtii de Apel Chisinau, se judeca cu Casa Nationala de Asigurari Sociale, magistratul solicitand in instanta obligarea institutiei sa-i recalculeze pensia. CNAS i-a stabilit o pensie de 9.460 de lei. Judecatorul a explicat ca ar trebui sa aiba o pensie de 13.370 de lei. Judecatoria Chisinau i-a admis cererea de chemare in judecata. Ion Plesca a facut trimitere la Legea cu privire la statutul judecatorului potrivit careia ar trebui sa beneficieze de pensie pentru vechimea in munca in marime de 80% din salariul lunar in exercitiul functiei. Salariul de functie lunar al presedintelui Curtii de Apel Chisinau este de 16.714 lei, iar pensia pentru vechimea in munca ar urma sa fie calculata incepand cu 1 ianuarie 2014 in marime de 13.371 de lei (16714,1 x 80% = 13371,28), scrie Anticoruptie.md Potrivit lui, CNAS nu a tinut cont de majorarea salariului de functie si de vechimea in munca in postul de judecator, luand ca baza salariul precedent. Reprezentantii institutiei i-au raspuns ca nu exista temei pentru recalcularea pensiei.