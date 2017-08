Preşedintele Curţii de Apel Chişinău se judecă cu CNAS pentru o pensie mai mare

16:36

Anunțul NASA i-a atras atenția elevului de 9 ani Jack Davis, care crede că este foarte potrivit pentru jobul remunerat cu un salariu cu șase cifre pe an, scrie agenția de știri sâmbătă, notează Agerpres. „Poate am doar nouă ani, dar cred că aș potrivit pentru funcție. Unul dintre motive este faptul că sora mea spune că sunt extraterestru. De asemenea, am văzut aproape toate filmele despre spațiu și extratereștri pe care le puteam vedea”, a scris Jack într-o scrisoare scrisă de mână către NASA. Davis a adăugat că este foarte bun la jocuri video și că speră să-și extindă cunoștințele despre spațiu urmărind filmele „Men in Black”. „Sunt tânăr, așa că pot învăța să gândesc ca un extraterestru”, a spus el. Scrisoarea sa i-a atras atenția directorului NASA pentru știință planetară, Jim Green, care a trimis un răspuns.