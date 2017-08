Turcia a început ridicarea unui zid la frontiera cu Iranul

12:56

În SUA a avut loc așa numita revoluție a gazului de șist, a cărui cost de extracție a coborât deja semnificativ sub 50 USD pentru o mie de metri cubi, iar prețurile angro pe piața nord-americană nu depășesc 100-120 pentru mia de metri cubi. Acest lucru va schimba configurația pieței globale, obligând furnizorii tradiționali de gaze, printre care și Gazprom, să reducă prețurile pentru a-și păstra cota de piață, a explicat la emisiunea „15 minute de realism economic" expertul în energetică, Victor Parlicov.