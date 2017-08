Ungheni // Doi tineri s-au înecat în Prut. Trupurile lor au fost găsite în România

15:06

Când mă pregăteam azi dimineață să ies din casă, vărul meu Nicu din Orhei dormea tun, iar mie mi-a fost oarecum să-l trezesc și am traversat vestibulul călcând ca pe ouă. Nu vine chiar așa de des văru-meu din Orhei la mine ca să-l scol cu noaptea în cap. Să doarmă măcar și până la amiază că nu mă deranjează defel. I-am lăsat o pereche de chei pe masă, pe o foaie de hârtie, unde i-am explicat care cheie e de la prima ușă și care de la a doua și am ieșit în vârful picioarelor, ca să nu-l trezesc cumva. După beția de aseară, of, ce aș mai fi dormit și eu. Dacă nu ar fi trebuit să merg la servici, cum aș mai fi mânat și eu acum porcii la Brașov.