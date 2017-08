Parlamentul a adoptat 198 de acte legislative în cadrul sesiunii de primăvară

11:26

Copiii de la tabăra de odihnă „Dumbrava” din satul Talmaza, care au fost internați în spital cu intoxicații, se simt bine și urmează a fi externați, potrivit unui comunicat al Agenției pentru Siguranța Alimentelor, cu referire la informațiile oferite de medici. Cazul a avut loc în data de 4 august. În total, în secţia de boli infecţioase au fost internați 23 de copii, cu simptome de infecţie alimentară acută. 12 dintre ei au fost trataţi ambulator, iar 15 - spitalizaţi. După incident, a fost creat un grup de lucru pentru investigarea cazului apariţiei toxiinfecţiei alimentare. În urma investigaţiilor întreprinse s-a constatat că prepararea produselor alimentare se face de către SRL „Prăjitura magică” – câştigători de licitaţie. Tot personalul implicat la prepararea bucatelor are studii în domeniu, toţi au trecut controlul medical. Produsele alimentare sunt însoţite de acte ce confirmă proveniența şi calitatea lor, cu respectarea condiţiilor termice de păstrare. Totodată, blocul alimentar al taberei este renovat şi se află în stare bună. Produse alimentare se păstrează în depozit cu secţii pentru categorii de produse diverse (depozit pentru legume, produse lactate, produse din carne, pentru fructe ş.a.). De asemenea, în blocul alimentar este respectat fluxul tehnologic, asigurat cu secţii pentru produse din carne, lapte, legume, secţia fierbinte, spălătoria. Încălcări de ordin sanitar şi tehnologic nu au fost depistate, menținează ANSA. Inspectorii au prelevat probe de produse alimentare din care au fost preparate bucate şi probe de sanitaţie. Toate probele au fost transportate în IP CRDV Chişinău pentru investigaţii necesare. Ancheta epidemiologică continuă, iar ANSA urmează să informeze ulterior despre rezultatele şi măsurile întreprinse. foto: stefanvoda.info The post Copiii de la tabăra „Dumbrava” internați vineri cu intoxicații vor fi externați appeared first on Moldova 24.