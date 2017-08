Harta prețurilor la combustibil în Europa

10:46

Gruparea Statul Islamic câştigă până la 100 de milioane de dolari pe an din traficul cu antichităţi furate din Irak şi Siria, pe care le vinde pe piaţa neagră, relatează Wall Street Journal, citând sub acoperirea anonimatului un oficial din serviciile franceze de securitate, scrie adevarul.ro Comerţul cu artefacte a devenit una dintre principalele surse […] Articolul Gruparea Statul Islamic câştigă până la 100 de milioane de dolari pe an din traficul cu antichităţi furate din Irak și Siria apare prima dată în Altfel.md.