Isteria unui presupus război pe Nistru în presa rusă: informaţii false care creează panică și manipulează opinia publică

Angajații Inspectoratului de Poliție Călărași cu coordonarea Procuraturii raionului au reținut şapte membri ai unei grupări criminale specializate în comercializarea substantelor psihotrope. În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au stabilit că, capul grupării, un bărbat în vârstă de 40 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, împreună cu cei 6 membri cu vârste cuprinse între […]