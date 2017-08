Benzina a trecut de 17 lei: ANRE a majorat, din nou, prețurile la carburanţi

10:26

Ministrul francez al Finanţelor, Bruno Le Maire, a declarat că Parisul va întrece oraşul Frankfurt şi va deveni principalul centru financiar al Uniunii Europene după ce Marea Britanie părăseşte blocul comunitar, dar recunoaşte că oraşul francez are de recuperat, potrivit Bloomberg. The post Oraşul care şi-a propus să devină principalul centru financiar al Uniunii Europene după Brexit appeared first on Independent.