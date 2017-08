O intersecţie din Chişinău a fost reamenajată — (FOTO)

15:16

Ce nu știai despre Cristina Gheiceanu: "Femeile pot realiza lucruri mărețe, dacă sunt hrănite cu iubire" Bloggerița Cristina Gheiceanu a decis, recent, să dezvăluie mai multe lucruri neștiute de publicul larg despre ea. Iată ce a comunicat ea pe www.cristinagheiceanu.com: 1. „Niciodata nu m-am gandit ca voi trai in Elvetia, ca voi fi blogger si ca nu o sa ma satur vreodata de placinte.) 2. Prietenii imi zic "Bulina". Asta pentru ca am fata rotunda si bolfosica.) Parintii imi zic "NUTA". Daca cineva, din apropiati, imi zice Cristina, inseamna ca ceva nu am facut cum trebuie.))) 3. Cel mai mult ma enerveaza sa spal tigaile, cand oamenii clefaie si cand barfesc)). 4. Mi-e frica de avioane, paianjeni, serpi, intuneric,inaltime, oameni rai si prea multe dulciuri.) 5. Nu credeam ca viata de familie este atat de haioasa si interesanta. Cred ca mi se potriveste ca o manusa. 6. Defectele mele sunt: incapatanata, suparacioasa, poate sa mi se schimbe dispozitia de 10 ori pe zi.))) 7. Cand sunt bruneta, vreau sa fiu blonda.)) 8. Daca vreau ceva rod capul tuturor, dar obtin, mai devreme ori mai tarziu.) 9. Nu pot sa dorm la amiaza, sa mananc masline, sa fac rau cuiva intentionat. 10. Mi-as dori parintii sa traiasca langa mine, sa pot canta, sa pot desena, sa colaborez, macar o data in viata, cu brand-ul Chanel si un caine.)) 11. Femeile pot realiza lucruri marete daca sunt incurajate si hranite cu iubire. 12. In club ma simt ca o batranica. Ma plictisesc.))) 13. Cel mai bine ma simt in brate. In bratele parintilor ori a lui Ovidiu. 14. Daca nu as fi blogger, as fi designer de interior. Ador culorile si jocul cu ele. 15. Daca as avea puterea sa schimb ceva in lume, as arunca la gunoi toate bolile si internetul.)". Sursă: shok.md