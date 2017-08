Marian Lupu: Sistemul electoral mixt „nu va fi anulat și va fi aplicat pentru alegerile parlamentare din 2018”

09:26

Un bărbat în vârstă de 51 de ani din orașul ucrainean Nikopol (sud) este implicat în răspândirea unui virus care a fost identificat ca aparținând familiei de viruși informatici Petya, relatează luni DPA.