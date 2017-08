Concediul paternal, un moft sau o necesitate? Cât de ușor e să-l obții (Video)

20:36

Celebra tenismenă a sărbătorit viitoarea naștere a primului său copil în compania celor mai apropiate prietene. Sportiva de 35 de ani a avut-o alături pe sora ei – Venus Williams și amicele Eva Longoria, Ciara, Lala Anthony și Kelly Rowland. When you and your crew go so far back to the 50's. Even then they had your […]