O căruță ticsită cu butelii pline cu alcool, reținută la frontieră// FOTO

08:06

Poliţiştii din capitală în comun cu angajaţii Agenţiei pentru protecţia consumatorilor şi Centrul de Sănătate Publică au descins cu verificări într-un hotel din Chişinău, după ce au parvenit mai multe plângeri din partea unor clienţi. În cadrul veificărilor au fost depistate băuturi de lux fără acte, produse expirate şi condiţii insalubre. În plus, personalul hotelului […] The post Băuturi de lux fără acte, produse expirate şi condiţii insalubre, depistate într-un hotel din capitală// VIDEO appeared first on Moldova.org.