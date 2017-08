Oficial: Emmanuel Macron urmează să viziteze România

11:15

Pe fațada hotelului Trump SoHo din New York, care ii apartine presedintelui american Donald Trump, a apărut imaginea proiectată a președintelui Rusiei, drapelul rus și urări care chipurile ar fi din partea lui Vladimir Putin: „Happy to help, bro!“ („Mă bucur să te ajut, frate!“), „Follow the money“ („Urmareste banii“), și în limba rusă – „Fii tare, frațică“, scrie Business Insider.