Poliţia Capitalei a reţinut individul implicat în furturi de automobile sovietice // VIDEO

21:11

Poliţia elveţiană a anunţat că sute de cadavre ale alpiniştilor dispăruţi în munţii Alpi în ultimul secol ar putea ieşi la lumină în următorii ani în urma topirii gheţarilor din cauza încălzirii globale, informează The Guardian. Autorităţile din Alpi au înregistrat un număr semnificativ al rămăşiţelor umane descoperite în ultima lună, trupul unui bărbat dat dispărut în urmă cu 30 de ani fiind ultima descoperire, scrie Mediafax.ro. Echipele de salvare din valea Saas, din cantonul Valais, au fost chemate de către doi alpinişti ce zăriseră o mână şi doi pantofi ce ieşeau din afara gheţarului Hohlaub. Salvamontiştii au petrecut două ore încercând să spargă gheaţa. Experţii criminaliştii au identificat ADN-ul trupului descoperit cu cel al unui cetăţean german dispărut la 11 august 1987. Această descoperire are loc la mai puţin de o săptămână după descoperirea unui cuplu elveţian, dat dispărut în urmă cu 75 de ani. Gheţarii din Elveţia se topesc cu o viteză fără precedent, pierzând aproape un km cub de gheaţă în ultimul an, sau aproximativ 900 de miliarde de litri de apă. The post Sute de cadavre mumificate ar putea fi descoperite după topirea gheţarilor din Alpi appeared first on Moldova 24.