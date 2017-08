500 de abecedare „Albinuța”, transmise copiilor născuţi peste hotarele ţării

07:16

Accident tragic la ieșirea din capitală, în apropiere de localitatea Băcioi. O maşină Toyota s-a lovit violent cu un Mercedes. În urma impactului doi soţi care se aflau în Mercedes și-au pierdut viața, iar alți trei pasageri din același automobil şi două persoane din Toyota au fost transportate la spital. Impactul a fost atât de […]