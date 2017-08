Tiraspolul: Chișinăul a recurs la o confruntare deschisă cu Transnistria

21:46

Primarul orașului american New York, Bill de Blasio, a propus luni introducerea unui nou impozit pe veniturile mari pentru a finanța reparațiile necesare sistemului îmbătrânit de metrou al orașului și a oferi tarife reduse persoanelor cu venituri mici, informează agenția EFE. Măsura, potrivit lui De Blasio, va genera până la 800 milioane de dolari pe an și va afecta mai puțin de 1% din populația orașului.