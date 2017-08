Cum ajută cafeaua sistemul nervos: Câte ceşti pot fi consumate zilnic

18:46

Cincizeci de turişti au rămas blocaţi, luni, în Masivul Parâng, în zona Văii Olteţului, după ce viiturile au distrus un drum montan. Salvamontiştii gorjeni ajută persoanele blocate să treacă peste torentele de apă cu ajutorul tirolienelor, notează News.ro. The post Cincizeci de turişti, rămaşi blocaţi în Masivul Parâng unde, acum o săptămână, făcea drumeţie preşedintele romând Klaus Iohannis appeared first on Independent.