Cum a fost convins Daniel Craig să reia rolul lui James Bond pentru încă două filme

Jose Mourinho a devenit oficial primul manager din istoria fotbalului, care cheltuie peste un miliard de lire sterline pe piața transferurilor. Concret, portughezul a făcut achiziții de 1,1 miliarde de lire în 17 ani de carieră petrecuți la Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid și Manchester United, depășindu-i într-un top al cheltuielor pe Carlo Ancelotti și Pep Guardiola.