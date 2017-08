Imagini șocante: nudism în taxiurile din Chișinău

08:46

Vice-președintele SUA, Mike Pence, a dezmințit categoric duminică o relatare a publicației The New York Times conform căreia el s-ar pregăti intens pentru o candidatură prezidențială în anul 2020, în timp ce o consilieră a președintelui Donald Trump a susținut că acesta din urmă are ca obiectiv să obțină în 2020 al doilea mandat prezidențial, informează agențiile AFP și EFE, citate de AGERPRES și MOLDPRES.