Recomandări de evenimente la care să mergi în această zi de marți, 8 august

O echipă de 12 fotografi străini și locali au început să descopere Moldova. Timp de șase zile aceștia vor avea parte de multe aventuri și emoții pozitive. Grupul urmează să surprindă prin obiectivul camerelor partea nevăzută și pitorească a țării noastre. Afla la cea de-a doua ediție, proiectul fotografic „Discover the routes of life" va explora unicitatea turistică a Moldovei, fiind orientat mai mult spre turismul de aventură ușoară – un amestec dintre cultură, natură, gastronomie și drumeție.