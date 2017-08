Reuniune SUA-Japonia, pe fondul amenințării nord-coreene. Rex Tillerson şi ministrul american al Apărării îi vor primi pe omologii săi niponi

16:26

O balenă a lovit o barcă cu turiști aflată pe coasta australiană, aruncând pasagerii în aer, lăsând două persoane în stare de inconștiență și mai multe cu oasele rupte, a informat luni presa locală, citată de DPA. The post O balenă a lovit o barcă cu turiști: Mai multe persoane au fost rănite appeared first on Independent.