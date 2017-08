Descoperire istorică. Arheologii cred că au găsit locul unde s-a născut și a trăit apostolul Petru și alți doi apostoli care l-au însoțit pe Iisus pe malul lacului Tiberiada

02:56

Pe maiorul (r) Flaviu Tămaș l-am cunoscut la o activitate a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” al cărei vicepreședinte este din luna martie a acestui an. În urma unei scurte discuții, am constatat nostalgia cu care un om vorbește despre cariera militară ce i s-a frânt brusc. Așa că, mai târziu, am reluat dialogul, pentru a afla amănunte. „Alegem profesia în funcție de pasiuni, sfaturi ale părinților, cunoscuților sau profesorilor” Flaviu Tămaș a participat la două misiuni în teatrele de operații din Afganistan și Irak, iar în 2008 a primit legitimația de militar veteran. Ne alegem profesia în funcție de pasiuni, sfaturi ale părinților, cunoscuților sau profesorilor. Flaviu și-a ales cariera militară la îndemnul tatălui, a cărui dorință de a deveni pilot militar nu se împlinise, și din pasiunea sa pentru tot ce ținea de domeniul comunicațiilor. A absolvit școala militară în 1985 și, având medie mare, a avut posibilitatea să-și aleagă unitatea. Astfel, a optat pentru un batalion de transmisiuni din Dej și a ajuns… acasă. Acolo a lucrat până în 2001, când Brigada de Reacție Rapidă s-a mutat la Bistrița. Lucra în comandamentul marii unități, așa că și-a urmat colegii și a făcut naveta până în aprilie 2002, când a revenit la Dej, ca șef al comunicațiilor la un divizion. „...într-o oră, trebuie să dau răspuns...” La puțin timp, s-a prezentat la o selecție pentru a ocupa un post de obsevatori ONU în Kuwait. Erau 80 de ofițeri pe 24 de locuri. Cu acea ocazie, i-a văzut pe militarii care se pregăteau pentru misiune în Afganistan și, în sinea sa, era bucuros că nu se duce acolo. Dar… „La începutul lunii iulie am fost sunat la unitate, de la SMG, și mi s-a spus scurt că am fost selecționat pentru o misiune în Afganistan. M-am mirat, am spus că nu am participat decât la o selecţie pentru Kuwait. Mi s-a răspuns că la testare am obținut nivelul corespunzător pentru Afganistan și, într-o oră, trebuie să dau răspuns. În treacăt, mi s-a menționat și faptul că ar fi bine să accept, altfel s-ar putea să nu mai merg în alte misiuni. Eram total bulversat, comandantul divizionului mă încuraja să mă duc, spunându-mi că este o onoare, că voi lucra în comandamentul forțelor din Bagram.” Deciza pe care urma să o ia nu era ușoară. Flaviu spune însă că în viaţa sa a trebuit, de mai multe ori, să ia rapid decizii foarte importante, care, de-a lungul timpului, s-au dovedit a fi bune. Așa că, și atunci, a analizat situația, luând în calcul și faptul că, în cazul unui refuz, chiar s-ar putea ca altădată să fie dat la o parte. A acceptat și, în foarte scurt timp, a decolat de la Craiova spre Afganistan, alături de alţi cinci ofiţeri. Spre Afganistan, alături de alţi cinci ofiţeri „Eram primul militar din Ardeal care mergea într-o zonă de război, după 1945. Plecarea a fost puțin amânată față de data inițială și mi-am luat concediu. Voiam să pun la punct unele lucruri acasă, pentru că, în gândul meu, își făcea tot mai mult loc ideea că nu mă voi mai întoarce. Eram liniștit însă. Vorbeam mai puțin, munceam mult toată ziua, iar ai mei mă priveau în tăcere.” Înainte de plecare, la Craiova, s-a văzut cu fostul său comandant de la Dej și l-a cunoscut pe actualul șef al SMG. Își amintește, zâmbind, că a plecat fără vestă antiglonț și sac de dormit (a primit de la partenerii americani), în uniformă mozaic de pădure. Au fost, în acea perioadă, mai multe probleme de logistică, inerente începutului de participare la misiuni în teatre de operații. Au aterizat la Bagram, la 21 iulie, în jurul orei 14.30. „Era duminică. Am rămas pe pistă, dezorientați. Uitându-mă în jur, am avut impresia că am aselenizat. Scaieți, praf, munți fără vegetație. Și gândul ce nu-mi dădea pace: ce caut eu aici?! Până la urmă, ne-a recuperat cineva, ni s-a făcut instructajul, ni s-au prezentat regulile din bază (unde erau militari din 22 de țări), cu multe interdicții.” După o tură de cunoaștere, au mers la masă, au fost prezentați comandantului, care le-a spus că îi așteaptă a doua zi la program, apoi cazați într-un cort prin care sufla vântul. Ca semn distinctiv au pus, în față drapelul României L-au amenajat, în zilele următoare, și ca semn distinctiv au pus, în față, drapelul României. „Nu am dormit prea mult în acea noapte. Am stat la povești cu generalul Ioan Sorin până pe la ora 2.00.” În comandament, la comunicații, lucrau 33 de militari americani și Flaviu Tămaș, la managementul frecvențelor. Cum să nu ai emoții? Întotdeauna, oamenii de bun simț, la intrarea într-un nou colectiv, sunt atenți să nu spună sau facă ceva ce poate fi interpretat greșit. Norocul ofițerului nostru a fost că americanii aveau experiență în colaborarea cu străinii, erau binevoitori și îi căutau compania, oferindu-se să-l ajute. Despre comandantul său, colonelul american Bruce Condrey, doar cuvinte de laudă I-a fost de mare ajutor subofițerul american cu care lucra direct. Despre comandantul său, colonelul american Bruce Condrey, Flaviu are numai cuvinte de laudă, spunând că era un șef deosebit. În prima zi, i-a spus să nu-și facă griji, că o să se acomodeze, să meargă mai întâi să-și cunoască colegii, apoi vor sta de vorbă. Colonelul, care a învățat repede să-i pronunțe corect numele, s-a dovedit a fi deosebit ca om, ca pedagog, ca șef și chiar ca prieten. „Când a plecat în decembrie acasă, i-am făcut un dar, oferindu-i un album de prezentare a României și alte obiecte tradiționale de la noi. Înainte cu o zi de plecarea mea spre casă, a venit și m-a rugat să-l însoțesc. Nu știam unde, dar am mers împreună și am ajuns într-o sală. Am rămas fără cuvinte. Acolo erau toți noii mei prieteni. Șeful mi-a dăruit statueta reprezentativă a Corpului 18 Aeropurtat, din care făcea parte, un documentar al unității respective, un tricou, coinul lui de colonel și un certificat de apreciere. Mi-a mulțumit pentru modul cum le-am prezentat România și mi-am reprezentat țara. A fost un moment foarte emoționant!” Întoarcerea în țară Întoarcerea în țară a fost la 17 ianuarie. După un concediu de două săptămâni la Sinaia, și-a reluat activitatea la divizion. Prin aprilie, comandantul Batalionului de infanterie de la Dej i-a propus să meargă, ca șef al transmisiunilor, în prima misiune din Irak, unde urma să fie dislocată unitatea. A acceptat mai mult pentru că îl cunoștea pe comandant și și i-a fost jenă să-l refuze. A dat concurs, patru maiori pe două locuri, de șef și adjunct, iar la 24 iulie a plecat din Cluj spre Irak. Irak, la baza „White Horse”, componentă a bazei din Talil „Eram 405 militari. Când am ajuns acolo, am luat totul de la zero și am construit baza „White Horse”, componentă a bazei din Talil.” Erau sub comandă italiană. Diferența față de prima misiune a fost colosală. Se colabora foarte greu cu partenerii. Șeful transmisiunilor nu știa limba engleză, toți afișau un aer de superioritate, iar despre sprijin, nici nu s-a pus problema. Dar românii știau că orice început e greu, așa că nu s-au descurajat. Situația s-a mai îmbunătățit după vizita minis- trului apărării de atunci, Ioan Mircea Pașcu, și după schimbarea comenzii brigăzii. Momentul în care cariera lui Flaviu Tămaș s-a schimbat radical a avut loc la începutul lunii noiembrie. Telefonic, i s-a comunicat din țară că unitatea din care făcea parte, divizionul, s-a desființat și, în acte, fusese mutat la un batalion de la Bistrița. În plus, funcțiile de șef al comunicațiilor se diminuaseră de la maior la căpitan. I s-a mai spus că aceia aflați în asemenea situație trebuie să-și găsească o funcție corespunzătoare gradului și pregătirii, în altă unitate, sau vor fi puși la dispoziție ori trecuți în rezervă. Până a doua zi dimineață trebuia să anunțe ce variantă alege. „A fost ca o lovitură. Nu-mi venea să cred că este adevărat. Eu eram în teatrul de operații. Unde să-mi caut funcție? Cum? Cu cine să mă consult? Era după-amiaza. Am dat telefon la Cluj, dar n-am mai găsit pe nimeni, programul de lucru se terminase. „M-am simțit nu numai dezamăgit, ci umilit” M-am simțit nu numai dezamăgit, ci umilit. După o noapte de gânduri, dimineața, am făcut raport să trec în rezervă și l-am trimis prin fax.” Cum nu putea pleca imediat din Irak, în țară a fost mutat pe altă funcție până la terminarea misiunii. Avea la dispoziție două luni să se obișnuiască cu ideea că, la sfârșitul lunii ianuarie, va fi în rezervă. „Colegii m-au ajutat, mă alintau spunându-mi pensionarule”, își amintește Flaviu cu o umbră de tristețe pe față. A început să se gândească ce va face, cum își va găsi de lucru în viața civilă. La 26 ianuarie, misiunea se sfârșea. Cu o zi înainte, au venit din țară comandanții brigăzii și batalionului ce urma să înlocuiască trupele. Era în Irak și generalul Cornel Paraniac, pe atunci comandantul COÎ 2 din Buzău. Acesta a fost informat de situația lui Flaviu Tămaș. L-a chemat la el și i-a propus o funcție la Buzău, cu detașare la Dej. A acceptat și așa s-a stopat dosarul de trecere în rezervă, cu cinci zile înainte de pensionare. În 28 ianuarie s-a întors în țară și a fost chemat la Cluj, la comandamentul armatei, unde i s-au propus două funcții. A fost numit la Turda, apoi la Târgu Mureș, unde a fost primit cu o bucurie care i s-a părut puțin suspectă. Comandantul l-a lămurit repede. Era mult de lucru pe domeniul său, pentru că unitatea urma să se desființeze. „A fost momentul decisiv. Mi s-a părut prea mult, așa că am făcut raport de trecere în rezervă. Am plecat acasă dezamăgit, iar seara… surpriză!” Momentul decisiv. Intra în viața de civil Când era în misiune în Irak l-a cunoscut pe directorul tehnic al unei firme ce urma să se ocupe de redislocarea aparaturii de transmisiuni. În cele două zile în care au stabilit detaliile, acesta i-a propus să meargă la firmă. Râzând, Flaviu i-a răspuns că numai dacă deschide filială la Cluj. În seara întoarcerii de la Tg. Mureș a fost sunat chiar de directorul respectiv care, auzind că trece în rezervă, și-a reînnoit propunerea. „Deși mi-a spus că vine la Cluj să discutăm, nu am mai așteptat. În aceeași noapte am urcat în tren, spre București.” Astfel, a doua zi după trecerea în rezervă, cu o lună înainte de a fi avansat la gradul de locotenent-colonel, era angajat la „Martel”. „Impactul nu a fost mare, deși aveam emoții. Viața civilă este diferită de cea militară. Dar cât am lucrat acolo am simțit că sunt respectat.” Loialitatea contează foarte mult în astfel de firme. Or, dacă te adaptezi, ești corect și loial, ești respectat. Viața militară a rămas undeva în trecut pentru maiorul (r) Flaviu Tămaș. Are amintiri plăcute, de la cursurile urmate în țară și în străinătate, din misiuni, din perioada când era comandant de companie. Acasă, un colț din sufragerie este dedicat carierei sale militare. Fiecare lucru expus pe cele șase etajere are istoria sa. Se bucură că nu au fost victime în niciuna din misiunile la care a participat, deși incidente au fost. Își amintește cu plăcere de oamenii deosebiți pe care i-a întâlnit și care i-au marcat cariera, unii ajunși pe treptele superioare ale ierarhiei militare, alții, din păcate, plecați din această lume. Amintirile din cariera sa militară – care nu a fost îndelungată, dar intensă –, le poartă în suflet, fie că au fost dureroase sau frumoase, și simte că întotdeauna i-au dat și îi dau puterea de a depăși orice obstacol.