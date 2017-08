Fotografii declasificate cu pregătirile atacului nuclear de la Hiroshima

20:56

Miliardarul Roman Abramovici și Daria Jukova au decis să se despartă. Potrivit Page Six (supliment al ziarului New York Post), cuplul a lansat o declarație comună, anunță NOI.md cu referire la presa rusă. Cuplul, care are doi copii împreună, a făcut anunțul azi, 7 august. Abramovici și Jukova afirmă că despărțirea a fost pașnică.