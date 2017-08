Perseide 2017. Când vom putea vedea „ploaia” de meteori din acest an

16:16

Agenţia americană NASA a primit o cerere inedită recent. Jack Davis, un băiat în vârstă de 9 ani, a trimis o scrisoare către NASA pentru a fi angajat ca „gardian al galaxiei". Scrisoarea a venit după ce agenţia a publicat un anunţ privind angajarea unui ofiţer pentru protejarea planetei (Planetary Protection Officer), potrivit nasa.gov. The post (FOTO) Un copil de 9 ani a aplicat la NASA pentru postul de „gardian al galaxiei” appeared first on Independent.