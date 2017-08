(GALERIE FOTO) Cele mai bune fotografii de călătorie ale anului 2017: Câștigătorii concursului National Geographic

16:06

Negocierile Londrei referitoare la ieșirea din Uniunea Europeană nu au început bine, din cauza dezacordurilor din cadrul echipei de miniștri a premierului Theresa May în legătură cu tipul de acord ce ar trebui obținut, a afirmat Simon Fraser, fost înalt diplomat britanic, relatează luni Reuters. The post Diplomat britanic: Negocierile privind Brexit-ul nu au început bine pentru Londra appeared first on Independent.