Accident feroviar la Cimişlia. Patru vagoane ale unui marfar pentru cereale au deraiat, iar cauza ar fi canicula din ultima vreme

15:26

Un elev de clasa a patra din statul american New Jersey speră să-și pună talentele de autoproclamat „Gardian al galaxiei" la lucru, depunându-și candidatura pentru postul de „ofițer pentru protecție planetară" scos la concurs de Agenția spațială americană (NASA) săptămâna trecută, relatează UPI, citat de Agerpres. The post (FOTO) Un băiețel de 9 ani a aplicat la NASA pentru postul de „Gardian al galaxiei”. Ce răspuns a primit appeared first on Independent.