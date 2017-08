Jose Mourinho îl vrea pe Bale; Ce mesaj i-a transmis înainte de Supercupa Europei

15:16

Participarea la alegerile parlamentare, care ar putea avea loc deja în baza noului sistem electoral, ar însemna legitimizarea tandemului oligarhului Vladimir Plahotniuc și Președintelui Igor Dodon, spune liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, conform căruia protestele pașnice sunt unica soluție legală de exprimare a voinței poporului. The post Năstase anunţă că PPDA va insista pe abrogarea legii votului mixt: „Protestele pașnice sunt unica soluție legală de exprimare a voinței poporului” appeared first on Independent.