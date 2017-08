Cel mai rapid Audi din Republica Moldova poate parcurge sfertul de milă în doar 8.9 secunde!

17:58

Circ nu altceva! După ce au stimulat importul şi înmatricularea unor rable vechi şi obosite, favorizându-le cu o reducere de 70% pentru plasarea în regim vamal, acum un grup de deputaţi vrea să se revină la regula veche, cea de neadmitere în import a vehiculelor cu o vechime de peste 7 ani. Pretextul acestui proiect The post Se repetă istoria cu limita de vârstă a maşinilor importate în ţară! Printr-un nou proiect de lege, se propune revenirea la 7 ani appeared first on Autoexpert.