Social-democrații germani o atacă pe Angela Merkel cu „o armată europeană”: NATO nu este suficient de rapidă pentru amenințările asupra Europei

18:11

Indiferent care este modalitatea prin care alegi numele unui copil, acesta il va insoti pe cel mic pe parcursul intregii sale vieti, influentandu-i caracterul, personalitatea si chiar si destinul. Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii aveau convingerea ca numele influenteaza destinul. De pilda, romanii aveau un proverb: „Nomen est omen”, in traducere „Numele inseamna destin”. Iar in traditia romaneasca, atunci cand un copil era foarte bolnav si exista riscul sa moara, copilul era „vandut prin fereastra” si i se schimba numele, tocmai pentru a i se schimba soarta. Studiile stiintifice citate de publicatia americana The Week arata ca oamenii isi creeaza impresii diferite despre persoane, in functie doar de numele acestora si, in conditiile in care aceste presupozitii sunt de cele mai multe ori false, ele au o influenta considerabila asupra cursului vietii persoanei in cauza. Cele mai populare nume de copii in 2017! Pentru mamicile care vor sa-si invinga temerile si teama de esec Alte date statistice, citate de Secretname.org, arata ca anumite nume de femei le influenteaza negativ pe purtatoarele acestora. Iata cele 10 nume de fete cu destine grele pe care sa nu le pui fetitei tale: 1. Vera Este un nume puternic si luminos, de provenienta slava, insemnand „credinta”. Fetita care poarta numele Vera are o verticalitate interioara si un caracter puternic, ce ii permite sa indure toate loviturile sortii, care, din pacate, nu sunt putine. De cele mai multe ori, Vera ajunge sa fie fericita dupa ce trece prin lipsuri si necazuri. Si, atunci cand ajunge, in final, la etapa de liniste si bunastare, nu mai are forte sa se bucure de cele realizate. 2. Lidia Este un nume frumos, purtat de regula de femei atragatoare si ingrijite. In spatele aparentelor, insa, se ascunde un destin greoi, poate chiar tragic. Femeile care poarta numele Lidia sunt tentate sa aiba incredere in persoanele nepotrivite, sa comita greseli grave si sa suporte din plin consecintele alegerile lor gresite. Deseori, femeile care poarta acest nume se casatoresc cu persoana nepotrivita si se chinuie apoi toata viata sa gaseasca o iesire din colivia in care se incuie singure. 3. Larisa Dupa cum arata realitatea, aceste femei sunt caracterizate de tendinta catre extreme. Le place sa fie cu capul in nori, sa viseze si, din aceasta cauza, sunt usor de ranit. Larisa poate avea o viata frumoasa daca are alaturi de ea un barbat intelegator si de incredere sau daca ii place profesia ei. Insa, e suficient ca Larisa sa aleaga persoana nepotrivita sau jobul gresit ca sa se transforme intr-o persoana agresiva, isterica si nesuferita. Programul complet al activităților tale cu copilul de 1-3 ani (toddler) Somnul, o necesitate fiziologica majora! Cele 7 obiceiuri care afecteaza somnul copiilor 4. Alexandra La fel ca in cazul tuturor posesoarelor de nume masculine, Alexandra isi va dezvolta pe parcursul vietii calitatile masculine. De cele mai multe ori, pe umerii Alexandrei cad cele mai mari responsabilitati atat in familie, cat si la serviciu. Aceste femei sunt cele care duc tot greul. Cu toate acestea, Alexandra este o persoana creativa si care comunica usor. 5. Elvira Este un nume puternic, la fel cum este si purtatoarea lui. Elvira este o femeie impulsiva, careia ii place sa domine. De asemenea, este o persoana cu un caracter dificil, de la care nu stii niciodata la ce sa te astepti. Din acest motiv, oamenilor din jurul ei le este destul de greu sa o accepte si sa convietuiasca alaturi de ea. In timpul vietii, Elvira este inconjurata de certuri si barfe, de multe ori ea fiind cea care ii provoaca pe oameni la conflicte. In ciuda faptului ca, de multe ori, purtatoarele acestui nume detin functii de conducere, ele rareori sunt cu adevarat fericite. 6. Ludmila Desi este un nume placut si cu o rezonanta melodica, femeile care il poarta au o legatura extrem de puternica in raport cu familia lor si sufera foarte mult din cauza pierderilor. Ele prefera sa suporte si sa se priveze de anumite lucruri in loc sa actioneze cu curaj si sa spuna „nu”. Femeile care poarta numele Ludmila pot trai cu soti pe care nu ii iubesc, care le bat sau nu le respecta si putine dintre ele reusesc sa rupa acest cerc vicios si sa iasa din el. 7. Tamara O femeie puternica si dominatoare, Tamara va avea de suferit intreaga viata din cauza acestor trasaturi. Fiind o fire geloasa si rigida, Tamara rareori este fericita in dragoste. Mai frecvent decat in cazul purtatoarelor altor nume, femeile care poarta numele Tamara divorteaza sau raman vaduve, iar dupa aceste evenimente, ele se schimba, caracaterul lor devenind extrem de dificil. Singuratatea cronica si autocritica pot duce la probleme cu alcoolul sau cu drogurile. 8. Ala Acest nume rar si frumos nu ii va aduce nimic bun posesoarei sale. Inca din copilarie, Alei ii place sa dea ordine si sa-si manifeste superioritatea. Cu toate acestea, ea nu are puterea necesara pentru a actiona cu curaj. De cele mai multe ori, Ala este sotia nervoasa a unui sot alcoolic, o mama singura si nefericita sau o femeie recasatorita a cincea oara, care stie de toate, insa nu reuseste sa invete din propriiile greseli. 9. Nadejda, Nadia Desi acest nume are o semnificatie foarte profunda, „speranta”, nu il alege pentru fetita ta, daca vrei sa aiba o viata frumoasa. Inca din copilarie, de la Nadia se cere sa-si asume foarte multe resonsabilitati. Cei apropiati vor sa o vada ca fiind cea mai buna eleva, castigatoare in orice situatie. Si toata viata apoi fetita depune eforturi pentru a fi in acord cu aceste asteptari, fiind puternic dependenta de laude si validari din exterior. Fara sa-si dea seama, cei apropiati educa o persoana idealista si perfectionista, in sensul negativ al cuvantului. Aceste femei trec foarte greu peste esecuri. Intr-o masura mai mare decat in cazul altor nume, femeile care poarta numele Nadia au tendinta sa-si astepte printul pe cal alb foarte multi ani, ajungand la maturitate fara sa aiba nici sot, nici copii, nici fericire. 10. Inna De regula, Inna are un caracter dificil care influenteaza puternic relatiile din viata sa. Permanent nemultumita de destinul sau, ea are senzatia ca alti oameni ii sunt datori cu ceva. Rareori e dispusa sa cedeze si calca pe cadavre pentru a obtine ceea ce-si doreste, fara sa se simta vinovata. La maturitate, aceste femei sunt avare, inchise in sine, rautacioase si foarte nefericite. Atunci cand alegi numele pentru fetita ta, este indicat sa tii cont de aceste lucruri. Daca, totusi, s-a intamplat sa-i pui copilului unul dintre numele prezentate in acest articol, nu te speria, dar nici nu te grabi sa spui ca aceste lucruri nu conteaza. Ceea ce poti face este, stiind care sunt principalele pericole care ii pot ameninta destinul, sa o ajuti inca de pe acum sa-si dezvolte anumite calitati care sa o fereasca de aceste pericole Sursa: centruldeparenting.ro