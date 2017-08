Un adolescent a fost lovit mortal de fulger la Cahul

11:11

Timp de o săptămână, 37 de copii și tineri ai satului Sadaclia din raionul Basarabeasca, au participat la o tabără cu corturi în pădurea din apropierea mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae”. Organizatrotul acestei activități dedicate adolescenților este „Asociația Tineretului Ortodox din Sadaclia”, condusă de diaconul bisericii din localitate, Adrian Macari. Cu dorința de a face o schimbare în rândul tinerilor și a comunității, această tabără este una din activitățile organizate pentru tinerii și comunitatea acestei localități. Adrian a decis să mobilizeze cei peste 300 de elevi deoarece mediul localității este prielnic pentru lucrul cu tinerii, care necesită să aibă o ocupație, pentru că implicarea acestora în viața comunității este influențată de tendințele egoiste. Fiind întrebat, de ce a inițiat acest proiect în cadrul localității, tânărul spune că vrea să aducă o schimbare în societate și să participe la educarea unei noi generații active din punct de veder civic. „ Este destul de dificil să motivezi astăzi un tânăr să renunțe la gadget-uri și să se implice în viața comunității, însă, majoritatea au gospodării unde părinții i-au învățat să muncească. Totuși, tinerii simt nevoia de altceva, vor să fie mai aproape de natură, să aibă un mod sănătos de viață și să vorbească față în față cu semenii săi, renunțând la like-urile din rețelele de socializare. De aceea, primele activități au fost orientate spre ieșirea în sânul naturii, comunicare, schimb de idei și crearea unor relații reale între aceștia” spune Adrian Macari. Totuși, excluderea în totalitate a comunicării prin intermediul rețelelor sociale nu poate fi exclusă, deoarece acestea îi ajută să pe membrii asociației să comunice mai eficient între ei. [caption id="attachment_14589" align="aligncenter" width="700"] Adolescenții participanți la tabără.[/caption] La finele săptămânii trecute, 37 de adolescenți și copii au revenit din tabăra, în care au petrecut o săptămână în pădurea de lângă localitate. Ideea de a ieși cu corturile în sânul naturii, unde tinerii să învețe ceea ce n-au cunoscut până în prezent, cum să supraviețuiască în natură, să se orienteze în baza stelelor, să facă mâncare la ceaun și multe altele. Adolescenții care s-au înregistrat în prealabil, au pregătit în prima zi teritoriul taberei. Au pregătit loc pentru foc, au fost amenajate mese și un teren de fotbal. În cea de-a doua zi, tinerii au mers la mănăstrirea din apropiere „Sfântul Ierarh Nicolae” și au ajutat la muncile din cadrul mănăstirii. Nu toți au fost entuziasmați de acest fapt, dar ulterior, au înțeles că au făcut un gest frumos, pentru care au fost răsplătiți cu fructe și legume. [caption id="attachment_14590" align="aligncenter" width="700"] Un mic ajutor pentru mănăstirea Chistoleni[/caption] În cadrul celor 5 zile petrecute în inima pădurii, tinerii au avut un program foarte vast, au aflat mai multe despre oportunitățile și riscurile vieții noastre virtuale, lecții de acordare a primului ajutor medical, lecții de supraviețuire, lecții de ecologie și despre conținutul obligatoriu a unei valize de călătorie. Subiectul supraviețuirii în sânul naturii a fost abordat pe larg de către organizatori, astfel, copiii au aflat și gustat plantele și pomușoarele comestibile, care, în situații dificile ne pot salva viața. Serile tinerilor s-au dovedit a fi foarte interesamte și interactive. Datorită unuia dintre părinți, care a asigurat tabăra cu un generator, copiii au avut ocazia să asiste la proiecții de filme. De dragul acestei aventuri, Nicolae-Marius Moroz a venit tocmai de la Chișinău: „Foarte mult mi-a plăcut teroliana, deoarece acolo, am demonstrat spiritul de echipă, deoarece cineva trebuia să te ajute să urci pe teroliană iar alți doi colegi să te oprească la capătul acesteia. Cel mai interesant a fost procesul de amenajare a corturilor, pe care, atât eu, dar și majoritatea tinerilor au făcut-o pentru prima oară. În ultimele zile am jucat capra ca la Sadaclia”. Competiția de orientare și căutare a comorilor s-a dovedit a fi una foarte utilă și distractivă pentru copii. Divizați în mai multe echipe, cei 37 de copii au căutat comori și plante folositoare, obținând indicii după ce răspundeau la întrebările bazate pe cunoștințele acumulate în primele zile ale taberei. Marina Jalbă este tânăra care a avut grijă de cei mai mici participanți ai taberei: „Cel mai mult mi-au plăcut serile în care priveam filme, cântam la chitară lângă rug și admiram stelele. Am învățat să instalăm un cort și ne-am dat cu teroliana. De curând au înaintat către autorități o cerere de a le fi înregistrată asociația. Domenii diverse de activitate, de la distracții și până la voluntariat social și ecologic. Vrem să punem accentul pe educația intelectuală și morală a tinerilor. Deocamdată este o organizație de tip local. În ultima perioadă am organizat mai multe activități comune, unde de fiecare dată participă peste 50 de tineri. Am organizat mai multe acțiuni de salubrizare a localității, un marș pentru viață și mai multe drumeții în raza localității. Claudiu este un adolesecent, care a trăit pentru prima oară o asemenea experiență: „A fost foarte interesant, am petrecut foarte bine această săptămână, ne-am dat cu teroliana, am avut grijă unii de alții, colectam crengi uscate pentru foc, pregăteam mâncare iar băieții stăteau de veghe pe timp de noapte, pentru ca să nu vină animale sălbatice în tabără. Am avut ocazia să iau locul doi în cadrul ligii de fotbal. Am petrecut foarte bine timpul în această săptămână, am căutat comori în baza indiciilor oferite de părintele Andrian. Dacă uităm cumva trusa medicală într-o călătorie, noi deja cunoaștem o gamă largă de plante care pot să ne ajute în cazul unor hemoragii sau alte răni ușoare. De asemenea, am însușit mai multe metode de aprindere a focului și de filtrare a apei, pe care nu le-am cunoscut până acum”. Pentru că tinerii se aflau în habitatul animalelor sălbatice, băieții stăteau de veghe în timpul nopții pe ture. Unul dintre aceștia este și Vadim Busuioc. „Am niște impresii foarte bune după ce am petrecut această săptămână în pădure. Am aflat cum să găsesc pe cer carul mare și cel mic și să mă orientez în baza acestora, cum să filtrăm și să obținem apă. Am făcut și șotii pe seama băieților din cortul nostru, îi gâdileam cu iarbă în timpul supravegherii taberei”. [caption id="attachment_14591" align="aligncenter" width="700"] Copiii se dau cu teroliana.[/caption] Totodată, în una din seri au fost observați mai mulți mistreți în apropiere de tabără. Fiind întrebat, cum a făcut față unui contingent atât de mare de copii, Adrian Macari menționează că s-a reușit păstrarea unei atmosfere prietenești: „Au fost și situații în care se mai certau între ei, dar este și normal, toți sunt personalități, au viziuni și vârste diferite. Înainte să mergem în pădure, am anunțat părinții că ar putea exista traume minore și zgârăieturi, însă aceasta nu i-a speriat și au mers cu noi copii cu vârstele cuprinse între 7 și 18 ani. O altă tânără care a mers în sânul naturii este și Lucia Baciu. Ea s-a oferit voluntară la pregătirea hranei pentru participanții taberei. „M-am simțit foarte bine în aceste zile. Dimineața ne trezeam la ora 07:30, rosteam rugăciunea, făceam cu toții gimnastică iar ulterior serveam micul dejun”. De asemenea, tinerii au însușit cum să extragă corect căpușele de pe corp, care se regăsesc din abundență în natură. Desfășurarea taberei a fost posibilă datorită suportului bisericii și a cetățenilor din localitate, care au donat alimente pentru desfășurarea acestei taberi. Printre activitățile care urmează a fi organizate în satul Sadaclia se enumeră și o acțiune generală de salubrizare a localității, la finele lunii septembrie, precum și obținerea statului de membri a organizațiilor naționale de tineret. La momentul de față, asociația are peste 50 de membri. Daniel Aramă